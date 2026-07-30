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Nike Free Metcon 7 男子综合训练鞋 - 山峰白/亮深红/脉冲橙/煤黑

Nike Free Metcon 7

男子综合训练鞋

24% 折让
Nike Free Metcon 7 男子综合训练鞋 - 山峰白/亮深红/脉冲橙/煤黑
设计你的 Nike By You 专属定制产品

穿上 Nike Free Metcon 7 男子综合训练鞋，缔造出色运动表现。鞋款焕新升级，提升中足包覆效果，同时保留了 Nike Free 技术。柔韧前足结合稳定后跟，助你轻松从动态训练切换至力量型动作。


  • 显示颜色： 山峰白/亮深红/脉冲橙/煤黑
  • 款式： II7405-102

Nike Free Metcon 7

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百搭训练鞋，伴你自如畅动。

穿上 Nike Free Metcon 7 男子综合训练鞋，缔造出色运动表现。鞋款焕新升级，提升中足包覆效果，同时保留了 Nike Free 技术。柔韧前足结合稳定后跟，助你轻松从动态训练切换至力量型动作。

柔韧外底

Nike Free 技术将后跟稳定泡棉与前足柔软灵活泡棉相结合。结合外底弯曲凹槽设计，缔造动态训练所需的灵活性。

中足包覆

织带鞋眼与快速系带系统相结合，实现稳固舒适的贴合感。 

透气鞋面

轻盈网眼鞋面，带来舒适透气体验。

焕新设计

  • 中足织带系统取代了 Flywire 飞线。
  • 鞋头和鞋侧采用耐穿设计，提供出众支撑效果。

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/亮深红/脉冲橙/煤黑
  • 款式： II7405-102

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