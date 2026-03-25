Nike Free Metcon 7

¥849

我们的百搭训练鞋，伴你自如畅动。

穿上 Nike Free Metcon 7 男子训练鞋，提升运动表现。鞋款经过革新设计，增强了中足包覆，同时仍保留了 Nike Free 技术。灵活前足和稳定后跟，助你轻松从动态运动转换为力量型运动。

柔韧外底 Nike Free 技术将后跟泡棉的稳定性与中底柔软的泡棉相结合，带来动态训练所需的灵活性。全掌型橡胶外底有助于支撑泡棉，提升耐穿性。 中足包覆 织带鞋眼与快速系带系统相结合，实现稳固舒适的贴合感。 透气鞋面 轻盈网眼鞋面，带来舒适透气体验。

焕新设计 中足织带系统取代了 Flywire 飞线。

鞋头和鞋侧耐穿设计，提供出众支撑效果。