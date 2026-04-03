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Nike Free Metcon 7 By You 专属定制男子训练鞋 - 多色/多色

Nike Free Metcon 7 By You

专属定制男子训练鞋

¥949

穿上 Nike Free Metcon 7 By You 专属定制男子训练鞋，提升运动表现。我们功能丰富的训练鞋经过更新，增强了中足包覆。当然，我们沿袭了著名的 Nike Free 技术，带来快速而强劲的脚感。灵活前足和稳定后跟，助你轻松从动态运动转换为力量型运动。多种配色可供选择，随心打造你的专属风格。


  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： IQ8031-900
  • 原产国家/地区： 越南

Nike Free Metcon 7 By You

¥949

我们功能丰富的训练鞋，伴随身体动作自如畅动。

穿上 Nike Free Metcon 7 By You 专属定制男子训练鞋，提升运动表现。我们功能丰富的训练鞋经过更新，增强了中足包覆。当然，我们沿袭了著名的 Nike Free 技术，带来快速而强劲的脚感。灵活前足和稳定后跟，助你轻松从动态运动转换为力量型运动。多种配色可供选择，随心打造你的专属风格。

灵活前足

Nike Free 技术将后跟泡棉的稳定性与中底柔软的泡棉相结合，带来动态训练所需的灵活性。大胆的配色选择意味着你可以穿出属于自己的态度。

驾驭多种地面的抓地力

全掌型橡胶外底，为泡棉提供支撑，同时提升耐穿性，可在草坪和混凝土等多种地面实现出色抓地力。

中足包覆

织物系带系统与内衬相结合，提供额外的包覆，实现稳固舒适的贴合感。多种中足和鞋带颜色可供选择，创意不设限。

透气鞋面

轻盈网眼鞋面，舒适透气，多种颜色可供选择，让你随心挑选。

焕新设计

  • 织物系带和中足固定系统取代了 Flywire 飞线
  • 鞋头和鞋侧耐穿性更佳，提供更好的支撑

产品细节

  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： IQ8031-900
  • 原产国家/地区： 越南

免费配送和退换货

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退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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