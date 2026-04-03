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Nike Free Metcon 7 By You
专属定制男子训练鞋
¥949
穿上 Nike Free Metcon 7 By You 专属定制男子训练鞋，提升运动表现。我们功能丰富的训练鞋经过更新，增强了中足包覆。当然，我们沿袭了著名的 Nike Free 技术，带来快速而强劲的脚感。灵活前足和稳定后跟，助你轻松从动态运动转换为力量型运动。多种配色可供选择，随心打造你的专属风格。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IQ8031-900
- 原产国家/地区： 越南
Nike Free Metcon 7 By You
¥949
我们功能丰富的训练鞋，伴随身体动作自如畅动。
穿上 Nike Free Metcon 7 By You 专属定制男子训练鞋，提升运动表现。我们功能丰富的训练鞋经过更新，增强了中足包覆。当然，我们沿袭了著名的 Nike Free 技术，带来快速而强劲的脚感。灵活前足和稳定后跟，助你轻松从动态运动转换为力量型运动。多种配色可供选择，随心打造你的专属风格。
灵活前足
Nike Free 技术将后跟泡棉的稳定性与中底柔软的泡棉相结合，带来动态训练所需的灵活性。大胆的配色选择意味着你可以穿出属于自己的态度。
驾驭多种地面的抓地力
全掌型橡胶外底，为泡棉提供支撑，同时提升耐穿性，可在草坪和混凝土等多种地面实现出色抓地力。
中足包覆
织物系带系统与内衬相结合，提供额外的包覆，实现稳固舒适的贴合感。多种中足和鞋带颜色可供选择，创意不设限。
透气鞋面
轻盈网眼鞋面，舒适透气，多种颜色可供选择，让你随心挑选。
焕新设计
- 织物系带和中足固定系统取代了 Flywire 飞线
- 鞋头和鞋侧耐穿性更佳，提供更好的支撑
产品细节
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IQ8031-900
- 原产国家/地区： 越南
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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