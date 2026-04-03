Nike Free Metcon 7 By You

¥949

我们功能丰富的训练鞋，伴随身体动作自如畅动。

穿上 Nike Free Metcon 7 By You 专属定制男子训练鞋，提升运动表现。我们功能丰富的训练鞋经过更新，增强了中足包覆。当然，我们沿袭了著名的 Nike Free 技术，带来快速而强劲的脚感。灵活前足和稳定后跟，助你轻松从动态运动转换为力量型运动。多种配色可供选择，随心打造你的专属风格。

灵活前足

Nike Free 技术将后跟泡棉的稳定性与中底柔软的泡棉相结合，带来动态训练所需的灵活性。大胆的配色选择意味着你可以穿出属于自己的态度。

驾驭多种地面的抓地力

全掌型橡胶外底，为泡棉提供支撑，同时提升耐穿性，可在草坪和混凝土等多种地面实现出色抓地力。

中足包覆

织物系带系统与内衬相结合，提供额外的包覆，实现稳固舒适的贴合感。多种中足和鞋带颜色可供选择，创意不设限。

透气鞋面

轻盈网眼鞋面，舒适透气，多种颜色可供选择，让你随心挑选。