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Nike Free Ride
大童跑步鞋
¥529
Nike Free Ride 大童跑步鞋专为跑步小能手的足部自然发育而设计。柔韧鞋底有助双足展现自然步态，贴合鞋面妥帖包覆双足。正是因为这些特点，该鞋款荣获美国足病医学协会认证标识。
- 显示颜色： 帆白/白色/亚麻/足球蓝
- 款式： IW2028-141
Nike Free Ride
¥529
Nike Free Ride 大童跑步鞋专为跑步小能手的足部自然发育而设计。柔韧鞋底有助双足展现自然步态，贴合鞋面妥帖包覆双足。正是因为这些特点，该鞋款荣获美国足病医学协会认证标识。
其他细节
- 鞋面网眼细节，轻盈透气
- 外底弯曲凹槽赋予双足自然流畅的运动体验，助你自信迈步
- 轻便、回弹、透气、便于穿脱
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 后跟和鞋舌采用提拉设计
- 显示颜色： 帆白/白色/亚麻/足球蓝
- 款式： IW2028-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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