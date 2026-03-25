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Nike Free Ride
婴童运动鞋
¥399
Nike Free Ride 婴童运动鞋专为未来的运动小能手而设计。轻便、回弹、透气、便于穿脱，该鞋款具备你想要的元素。Nike Free 灵活鞋底有助双足展现自然步态，贴合鞋面妥帖包覆双足。
- 显示颜色： 黑/笔尖灰黑色/荧光冰黄/石英藏红花色
- 款式： IQ5810-005
Nike Free Ride
¥399
Nike Free Ride 婴童运动鞋专为未来的运动小能手而设计。轻便、回弹、透气、便于穿脱，该鞋款具备你想要的元素。Nike Free 灵活鞋底有助双足展现自然步态，贴合鞋面妥帖包覆双足。
其他细节
- 鞋面采用网眼设计，轻盈透气
- 外底弯曲凹槽赋予双足自然流畅的运动体验，助小宝贝自信迈步
- 该鞋款荣获美国足病医学协会认证标识
产品细节
- 低帮鞋口
- 弹性鞋带
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 显示颜色： 黑/笔尖灰黑色/荧光冰黄/石英藏红花色
- 款式： IQ5810-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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