 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Free Ride 婴童运动鞋 - 黑/笔尖灰黑色/荧光冰黄/石英藏红花色

Nike Free Ride

婴童运动鞋

¥399

Nike Free Ride 婴童运动鞋专为未来的运动小能手而设计。轻便、回弹、透气、便于穿脱，该鞋款具备你想要的元素。Nike Free 灵活鞋底有助双足展现自然步态，贴合鞋面妥帖包覆双足。


  • 显示颜色： 黑/笔尖灰黑色/荧光冰黄/石英藏红花色
  • 款式： IQ5810-005

Nike Free Ride

¥399

Nike Free Ride 婴童运动鞋专为未来的运动小能手而设计。轻便、回弹、透气、便于穿脱，该鞋款具备你想要的元素。Nike Free 灵活鞋底有助双足展现自然步态，贴合鞋面妥帖包覆双足。

其他细节

  • 鞋面采用网眼设计，轻盈透气
  • 外底弯曲凹槽赋予双足自然流畅的运动体验，助小宝贝自信迈步
  • 该鞋款荣获美国足病医学协会认证标识

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 弹性鞋带
  • 鞋舌和后跟搭配提拉设计
  • 显示颜色： 黑/笔尖灰黑色/荧光冰黄/石英藏红花色
  • 款式： IQ5810-005

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。