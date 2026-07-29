第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Free Ride
耐克好胜小怪兽系列灵活星大童跑步鞋
¥529
Nike Free Ride 耐克好胜小怪兽系列灵活星大童跑步鞋专为跑步小能手的足部自然发育而设计。柔韧鞋底有助双足展现自然步态，贴合鞋面妥帖包覆双足。正是因为这些特点，该鞋款荣获美国足病医学协会认证标识。
- 显示颜色： 帆白/白色/亚麻/足球蓝
- 款式： IW2028-141
Nike Free Ride
¥529
Nike Free Ride 耐克好胜小怪兽系列灵活星大童跑步鞋专为跑步小能手的足部自然发育而设计。柔韧鞋底有助双足展现自然步态，贴合鞋面妥帖包覆双足。正是因为这些特点，该鞋款荣获美国足病医学协会认证标识。
其他细节
- 鞋面网眼细节，轻盈透气
- 外底弯曲凹槽赋予双足自然流畅的运动体验，助你自信迈步
- 轻便、回弹、透气、便于穿脱
产品细节
- 低帮鞋口
- 后跟和鞋舌搭配提拉设计
- 显示颜色： 帆白/白色/亚麻/足球蓝
- 款式： IW2028-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。