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Nike Free RN 5.0 (GS) 大童跑步童鞋 - 山峰白/黑/英雄蓝/光辉荧光黄

Nike Free RN 5.0 (GS)

大童跑步童鞋

¥669

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Nike Free RN 5.0 (GS) 大童跑步童鞋采用轻盈透气材料，弹力包覆双足，缔造舒适贴合感。鞋底采用 Nike Free 技术，柔韧灵活，可随步伐灵活调整。


  • 显示颜色： 山峰白/黑/英雄蓝/光辉荧光黄
  • 款式： AR4143-100

Nike Free RN 5.0 (GS)

¥669

迅捷灵活

Nike Free RN 5.0 (GS) 大童跑步童鞋采用轻盈透气材料，弹力包覆双足，缔造舒适贴合感。鞋底采用 Nike Free 技术，柔韧灵活，可随步伐灵活调整。

其他细节

  • 弹性面料结合一脚蹬款式设计，脚感舒适
  • 鞋底结合 Nike Free 技术，带来灵活舒适的日常穿着体验
  • 橡胶鞋底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/黑/英雄蓝/光辉荧光黄
  • 款式： AR4143-100

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