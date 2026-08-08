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Nike Free RN 5.0 NN (TDV)
婴童运动童鞋
¥469
售罄：
此配色当前无货
Nike Free RN 5.0 NN (TDV) 婴童运动童鞋专为小宝贝设计，营造轻盈迈步体验。轻盈运动鞋灵感源自跑步鞋，给孩子带来自由畅玩的出众体验。采用深切弯曲凹槽设计，搭配弹性十足的针织材料与稳固双足的固定带设计，为孩子的爬行和畅玩时光带来焕新 Free 感受。
- 显示颜色： 泡沫粉/白色/釉粉/金属银
- 款式： CZ3997-610
Nike Free RN 5.0 NN (TDV)
¥469
运动风范，增添乐趣
Nike Free RN 5.0 NN (TDV) 婴童运动童鞋专为小宝贝设计，营造轻盈迈步体验。轻盈运动鞋灵感源自跑步鞋，给孩子带来自由畅玩的出众体验。采用深切弯曲凹槽设计，搭配弹性十足的针织材料与稳固双足的固定带设计，为孩子的爬行和畅玩时光带来焕新 Free 感受。
妥帖包覆效果
弹性针织材料包裹稚嫩双足，带来稳固轻盈的穿着感受。
固定带支撑
采用魔术贴粘扣式固定带与弹性鞋带设计，便于穿脱。
灵动无拘，自由自在
柔软泡绵鞋底融入加深凹槽，带来出众灵活柔韧性，为成长中的小脚丫带来 Free 外底自然无拘的经典脚感。
其他细节
- 加垫鞋口便于穿脱，为脚踝营造舒适体验
- 后跟提拉设计，让孩子轻松穿上鞋款
- 为好动爱玩的活跃小宝贝倾心打造
产品细节
- 显示颜色： 泡沫粉/白色/釉粉/金属银
- 款式： CZ3997-610
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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