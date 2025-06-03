 

Nike Free RN By You

专属定制男子公路跑步鞋

¥949

Nike Free RN By You 专属定制男子公路跑步鞋，让你肆意发挥设计创想，一气呵成完成训练跑。 缤纷配色、丰富多样的 Flyknit 颜色以及三种不同的系带系统，任你随心挑选，打造怪诞佳作。 该鞋款轻盈柔韧，赤足脚感和 Flyknit 鞋面带来愉悦感受，助你自在奔跑不停息。


  • 显示颜色： 深宝蓝/脉冲宝石蓝/深宝蓝
  • 款式： HF0795-400

Nike Free RN By You

¥949

Nike Free RN By You 专属定制男子公路跑步鞋，让你肆意发挥设计创想，一气呵成完成训练跑。 缤纷配色、丰富多样的 Flyknit 颜色以及三种不同的系带系统，任你随心挑选，打造怪诞佳作。 该鞋款轻盈柔韧，赤足脚感和 Flyknit 鞋面带来愉悦感受，助你自在奔跑不停息。

触动体验

Flyknit 有热情粉、红木褐等六种不同颜色可选。 还可为鞋面和鞋底随心添加耐克勾标志、后饰片、覆面及各种别致细节，如鞋眼缝线、后跟侧饰和外底贴片。 覆面有红古铜、金色、银色等 16 种配色方案可供挑选。

系带设计

可选反光、扁平或栓扣鞋带。栓扣和扁平款有星尘红等 12 种配色，反光扁平款则有六种不同配色。

唯你专属

添加你的姓名首字母或其他专属信息，彰显个性风范。 可全用大写字母添加在鞋侧，限制在 1-2 个字符（数字 0-9 和字母 A-Z）。

Nike Grind 材料精心打造

外底采用至少 13% 的 Nike Grind 材料，其原料来自鞋履生产过程中产生的边角料。

轻盈设计，自由无拘

Flyknit 面料带来袜子般的舒适体验，结合柔软而富有弹性的面料，营造轻盈透气感受，助你一路不断冲刺。 内衬设计，简约且富有弹性。

柔软中底

轻盈中底，带来舒适非凡的畅跑体验。 该鞋款革新升级，轻盈柔软，回弹响应。

其他细节

  • 鞋带周围搭配刺绣鞋眼，帮助稳固双足。 鞋舌和后跟提拉设计，便于单手穿脱。
  • 鞋底采用激光切割的凹槽设计，在柔韧灵活性上优于前代鞋款

Nike By You 细节

  • 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
  • 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
  • 显示颜色： 深宝蓝/脉冲宝石蓝/深宝蓝
  • 款式： HF0795-400

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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