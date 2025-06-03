Nike Free RN By You

¥949

Nike Free RN By You 专属定制男子公路跑步鞋，让你肆意发挥设计创想，一气呵成完成训练跑。 缤纷配色、丰富多样的 Flyknit 颜色以及三种不同的系带系统，任你随心挑选，打造怪诞佳作。 该鞋款轻盈柔韧，赤足脚感和 Flyknit 鞋面带来愉悦感受，助你自在奔跑不停息。

触动体验

Flyknit 有热情粉、红木褐等六种不同颜色可选。 还可为鞋面和鞋底随心添加耐克勾标志、后饰片、覆面及各种别致细节，如鞋眼缝线、后跟侧饰和外底贴片。 覆面有红古铜、金色、银色等 16 种配色方案可供挑选。

系带设计

可选反光、扁平或栓扣鞋带。栓扣和扁平款有星尘红等 12 种配色，反光扁平款则有六种不同配色。

唯你专属

添加你的姓名首字母或其他专属信息，彰显个性风范。 可全用大写字母添加在鞋侧，限制在 1-2 个字符（数字 0-9 和字母 A-Z）。

Nike Grind 材料精心打造

外底采用至少 13% 的 Nike Grind 材料，其原料来自鞋履生产过程中产生的边角料。

轻盈设计，自由无拘

Flyknit 面料带来袜子般的舒适体验，结合柔软而富有弹性的面料，营造轻盈透气感受，助你一路不断冲刺。 内衬设计，简约且富有弹性。

柔软中底

轻盈中底，带来舒适非凡的畅跑体验。 该鞋款革新升级，轻盈柔软，回弹响应。