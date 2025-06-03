Nike Free RN By You
专属定制男子公路跑步鞋
¥949
Nike Free RN By You 专属定制男子公路跑步鞋，让你肆意发挥设计创想，一气呵成完成训练跑。 缤纷配色、丰富多样的 Flyknit 颜色以及三种不同的系带系统，任你随心挑选，打造怪诞佳作。 该鞋款轻盈柔韧，赤足脚感和 Flyknit 鞋面带来愉悦感受，助你自在奔跑不停息。
- 显示颜色： 白色/浅银灰/白色
- 款式： HF0795-100
Nike Free RN By You
¥949
Nike Free RN By You 专属定制男子公路跑步鞋，让你肆意发挥设计创想，一气呵成完成训练跑。 缤纷配色、丰富多样的 Flyknit 颜色以及三种不同的系带系统，任你随心挑选，打造怪诞佳作。 该鞋款轻盈柔韧，赤足脚感和 Flyknit 鞋面带来愉悦感受，助你自在奔跑不停息。
触动体验
Flyknit 有热情粉、红木褐等六种不同颜色可选。 还可为鞋面和鞋底随心添加耐克勾标志、后饰片、覆面及各种别致细节，如鞋眼缝线、后跟侧饰和外底贴片。 覆面有红古铜、金色、银色等 16 种配色方案可供挑选。
系带设计
可选反光、扁平或栓扣鞋带。栓扣和扁平款有星尘红等 12 种配色，反光扁平款则有六种不同配色。
唯你专属
添加你的姓名首字母或其他专属信息，彰显个性风范。 可全用大写字母添加在鞋侧，限制在 1-2 个字符（数字 0-9 和字母 A-Z）。
Nike Grind 材料精心打造
外底采用至少 13% 的 Nike Grind 材料，其原料来自鞋履生产过程中产生的边角料。
轻盈设计，自由无拘
Flyknit 面料带来袜子般的舒适体验，结合柔软而富有弹性的面料，营造轻盈透气感受，助你一路不断冲刺。 内衬设计，简约且富有弹性。
柔软中底
轻盈中底，带来舒适非凡的畅跑体验。 该鞋款革新升级，轻盈柔软，回弹响应。
其他细节
- 鞋带周围搭配刺绣鞋眼，帮助稳固双足。 鞋舌和后跟提拉设计，便于单手穿脱。
- 鞋底采用激光切割的凹槽设计，在柔韧灵活性上优于前代鞋款
Nike By You 细节
- 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 白色/浅银灰/白色
- 款式： HF0795-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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