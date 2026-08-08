第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Free Run 2018
男子运动鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
Nike Free Run 2018 男子运动鞋轻盈柔韧，专为运动打造，为你带来舒适穿着感受。鞋面柔软贴合，赋予双足出众的紧密包覆效果。鞋底融入革新结构设计，能伴随足部动作自如伸展。轻盈鞋款能轻松放进背包中，助力畅快运动。
- 显示颜色： 大学深蓝/舰队蓝/白色
- 款式： 942838-400
Nike Free Run 2018
¥999
包覆双足，柔韧灵活
Nike Free Run 2018 男子运动鞋轻盈柔韧，专为运动打造，为你带来舒适穿着感受。鞋面柔软贴合，赋予双足出众的紧密包覆效果。鞋底融入革新结构设计，能伴随足部动作自如伸展。轻盈鞋款能轻松放进背包中，助力畅快运动。
出众贴合
此版 Flyknit 鞋款添加弹性纱线设计，赋予足部（尤其是后跟部位）非凡舒适的贴合感和稳妥包覆效果。鞋面轻盈柔软，便于快速将鞋子收入托特包或双肩包中。
透气出众
此 Flyknit 设计从 Flyknit Racer 汲取设计灵感，两侧融入大幅开孔式针织设计。令空气顺畅流通，帮助双足保持凉爽。
减少材耗
Nike Flyknit 制作工艺，有助减少材耗。
自如无拘
柔软轻盈鞋底采用革新纹路设计，模拟足部自然动作。在双足抬起和落地过程中可自由伸展。该鞋款旨在打造自如无拘感受。
其他细节
- 圆形后跟巧妙贴合地面，缔造舒适的迈步体验
- Flywire 飞线与鞋带巧妙融合，赋予中足动态贴合的支撑体验
- 外底在鞋头和后跟部位融入纹理设计，提升高磨损区域的抓地力
产品细节
- 显示颜色： 大学深蓝/舰队蓝/白色
- 款式： 942838-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。