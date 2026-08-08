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Nike Free Run 2018 男子运动鞋 - 大学深蓝/舰队蓝/白色

Nike Free Run 2018

男子运动鞋

¥999
大学深蓝/舰队蓝/白色
白色/灰色/黑

售罄：

此配色当前无货

Nike Free Run 2018 男子运动鞋轻盈柔韧，专为运动打造，为你带来舒适穿着感受。鞋面柔软贴合，赋予双足出众的紧密包覆效果。鞋底融入革新结构设计，能伴随足部动作自如伸展。轻盈鞋款能轻松放进背包中，助力畅快运动。


  • 显示颜色： 大学深蓝/舰队蓝/白色
  • 款式： 942838-400

Nike Free Run 2018

¥999

包覆双足，柔韧灵活

Nike Free Run 2018 男子运动鞋轻盈柔韧，专为运动打造，为你带来舒适穿着感受。鞋面柔软贴合，赋予双足出众的紧密包覆效果。鞋底融入革新结构设计，能伴随足部动作自如伸展。轻盈鞋款能轻松放进背包中，助力畅快运动。

出众贴合

此版 Flyknit 鞋款添加弹性纱线设计，赋予足部（尤其是后跟部位）非凡舒适的贴合感和稳妥包覆效果。鞋面轻盈柔软，便于快速将鞋子收入托特包或双肩包中。

透气出众

此 Flyknit 设计从 Flyknit Racer 汲取设计灵感，两侧融入大幅开孔式针织设计。令空气顺畅流通，帮助双足保持凉爽。

减少材耗

Nike Flyknit 制作工艺，有助减少材耗。

自如无拘

柔软轻盈鞋底采用革新纹路设计，模拟足部自然动作。在双足抬起和落地过程中可自由伸展。该鞋款旨在打造自如无拘感受。

其他细节

  • 圆形后跟巧妙贴合地面，缔造舒适的迈步体验
  • Flywire 飞线与鞋带巧妙融合，赋予中足动态贴合的支撑体验
  • 外底在鞋头和后跟部位融入纹理设计，提升高磨损区域的抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 大学深蓝/舰队蓝/白色
  • 款式： 942838-400

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