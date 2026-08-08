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Nike Free Run 5.0
女子公路跑步鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
Nike Free Run 5.0 女子公路跑步鞋可缔造舒适贴合感受和轻盈脚感，助你在跑步、训练和日常活动之间自如切换。 按重量计算，该鞋款至少含有 20% 的再生材料，集跑者喜爱的柔韧灵活性和稳固贴合设计于一身，打造出色近地感和舒适穿着感受。 泡绵轻盈柔软，缓震回弹，无论是在公路还是在田径赛道，皆可助你舒适畅跑、一往无前。
- 显示颜色： 沙堆白/珊瑚红/天体金/帆白
- 款式： CZ1891-102
Nike Free Run 5.0
¥799
灵活舒适，自由畅跑
Nike Free Run 5.0 女子公路跑步鞋可缔造舒适贴合感受和轻盈脚感，助你在跑步、训练和日常活动之间自如切换。 按重量计算，该鞋款至少含有 20% 的再生材料，集跑者喜爱的柔韧灵活性和稳固贴合设计于一身，打造出色近地感和舒适穿着感受。 泡绵轻盈柔软，缓震回弹，无论是在公路还是在田径赛道，皆可助你舒适畅跑、一往无前。
轻盈柔软，强韧耐穿
泡绵轻盈柔软，回弹出色。 激光切割弯曲凹槽设计，带来灵活性；鞋头和后跟位置融入橡胶贴片，实现出色耐穿性。
简约设计，自如畅动
鞋面采用透气材料，塑就略带弹性的柔软感受。 鞋款可在跑动时为双足营造充裕活动空间。
出众包覆
Flywire 技术与侧边鞋带巧妙融合，为中足塑就出众包覆感。
其他细节
- 鞋款沿袭 Free 前代版本设计，采用备受喜爱与广为人知的经典缓震后跟，提供强力支撑的舒适脚感
- 后跟提拉设计，便于穿脱
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 沙堆白/珊瑚红/天体金/帆白
- 款式： CZ1891-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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