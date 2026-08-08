Nike Free Run 5.0

¥799

灵活舒适，自由畅跑

Nike Free Run 5.0 女子公路跑步鞋可缔造舒适贴合感受和轻盈脚感，助你在跑步、训练和日常活动之间自如切换。 按重量计算，该鞋款至少含有 20% 的再生材料，集跑者喜爱的柔韧灵活性和稳固贴合设计于一身，打造出色近地感和舒适穿着感受。 泡绵轻盈柔软，缓震回弹，无论是在公路还是在田径赛道，皆可助你舒适畅跑、一往无前。

轻盈柔软，强韧耐穿 泡绵轻盈柔软，回弹出色。 激光切割弯曲凹槽设计，带来灵活性；鞋头和后跟位置融入橡胶贴片，实现出色耐穿性。 简约设计，自如畅动 鞋面采用透气材料，塑就略带弹性的柔软感受。 鞋款可在跑动时为双足营造充裕活动空间。 出众包覆 Flywire 技术与侧边鞋带巧妙融合，为中足塑就出众包覆感。

其他细节 鞋款沿袭 Free 前代版本设计，采用备受喜爱与广为人知的经典缓震后跟，提供强力支撑的舒适脚感

后跟提拉设计，便于穿脱