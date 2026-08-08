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Nike Free Terra Vista 男子运动鞋 - 海藻棕/红杉绿/黑/釉粉

Nike Free Terra Vista

男子运动鞋

¥849

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Free Terra Vista 男子运动鞋，无论是在街头、步道还是其他路面，皆可轻松畅行。该鞋款采用织物与合成材质组合设计，是你户外探险的佳选装备。鞋面采用网眼布、织带及其他耐穿材料，颇具层次感，彰显户外风范。


  • 显示颜色： 海藻棕/红杉绿/黑/釉粉
  • 款式： CZ1757-300

Nike Free Terra Vista

¥849

基础装备，日常佳选

穿上 Nike Free Terra Vista 男子运动鞋，无论是在街头、步道还是其他路面，皆可轻松畅行。该鞋款采用织物与合成材质组合设计，是你户外探险的佳选装备。鞋面采用网眼布、织带及其他耐穿材料，颇具层次感，彰显户外风范。

透气耐穿

采用透气网眼布、柔软的合成翻毛皮搭配橡胶细节，塑就多层次外观，经久耐穿，助力畅行。合成翻毛皮结合大号镂空设计，带来轻盈透气体验。

舒适非凡

Nike Free 为你打造柔软的穿着感受。Nike Free 契合足部的自然运动，打造舒适非凡的穿着体验。

户外风尚

耐穿底纹结合简约利落设计，结合加固鞋头和织带元素等耐穿细节，助你彰显户外风采。

其他细节

  • 加垫低帮鞋口，营造运动感和柔软脚感
  • 鞋底底纹融入橡胶细节，铸就非凡抓地力与耐穿性，工作休闲两相宜

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 海藻棕/红杉绿/黑/釉粉
  • 款式： CZ1757-300

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