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Nike Free Terra Vista
男子运动鞋
¥849
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Free Terra Vista 男子运动鞋，无论是在街头、步道还是其他路面，皆可轻松畅行。该鞋款采用织物与合成材质组合设计，是你户外探险的佳选装备。鞋面采用网眼布、织带及其他耐穿材料，颇具层次感，彰显户外风范。
- 显示颜色： 海藻棕/红杉绿/黑/釉粉
- 款式： CZ1757-300
Nike Free Terra Vista
¥849
基础装备，日常佳选
穿上 Nike Free Terra Vista 男子运动鞋，无论是在街头、步道还是其他路面，皆可轻松畅行。该鞋款采用织物与合成材质组合设计，是你户外探险的佳选装备。鞋面采用网眼布、织带及其他耐穿材料，颇具层次感，彰显户外风范。
透气耐穿
采用透气网眼布、柔软的合成翻毛皮搭配橡胶细节，塑就多层次外观，经久耐穿，助力畅行。合成翻毛皮结合大号镂空设计，带来轻盈透气体验。
舒适非凡
Nike Free 为你打造柔软的穿着感受。Nike Free 契合足部的自然运动，打造舒适非凡的穿着体验。
户外风尚
耐穿底纹结合简约利落设计，结合加固鞋头和织带元素等耐穿细节，助你彰显户外风采。
其他细节
- 加垫低帮鞋口，营造运动感和柔软脚感
- 鞋底底纹融入橡胶细节，铸就非凡抓地力与耐穿性，工作休闲两相宜
产品细节
- 后跟提拉设计
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 海藻棕/红杉绿/黑/釉粉
- 款式： CZ1757-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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