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Nike Free TR Ultra
女子运动鞋
50% 折让
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此配色当前无货
Nike Free TR Ultra 女子运动鞋柔韧灵活，质感轻盈，助你快速适应多种训练。一脚蹬款式结合 Flywire 飞线设计，帮助稳固双足。柔韧泡棉缓震配置增加与地面的接触面积，塑就出众稳定性。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AO3424-090
Nike Free TR Ultra
50% 折让
灵动无拘，助力训练
Nike Free TR Ultra 女子运动鞋柔韧灵活，质感轻盈，助你快速适应多种训练。一脚蹬款式结合 Flywire 飞线设计，帮助稳固双足。柔韧泡棉缓震配置增加与地面的接触面积，塑就出众稳定性。
其他细节
- 合成材质和织物组合设计，轻盈耐穿
- 一脚蹬款式设计，易于穿脱
- Flywire 飞线赋予双足稳固贴合感
- Nike Free 鞋底采用柔软泡棉，具备出众柔韧灵活性，可轻松驾驭多个方位的弯曲动作
- 后跟采用平缓设计，增加与地面的接触面积，在深蹲等训练中营造出众稳定性
产品细节
- 鞋舌搭配织物设计
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： AO3424-090
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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