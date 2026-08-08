 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Free TR Ultra 女子运动鞋 - 黑/白色

Nike Free TR Ultra

女子运动鞋

50% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Free TR Ultra 女子运动鞋柔韧灵活，质感轻盈，助你快速适应多种训练。一脚蹬款式结合 Flywire 飞线设计，帮助稳固双足。柔韧泡棉缓震配置增加与地面的接触面积，塑就出众稳定性。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： AO3424-090

Nike Free TR Ultra

50% 折让

灵动无拘，助力训练

Nike Free TR Ultra 女子运动鞋柔韧灵活，质感轻盈，助你快速适应多种训练。一脚蹬款式结合 Flywire 飞线设计，帮助稳固双足。柔韧泡棉缓震配置增加与地面的接触面积，塑就出众稳定性。

其他细节

  • 合成材质和织物组合设计，轻盈耐穿
  • 一脚蹬款式设计，易于穿脱
  • Flywire 飞线赋予双足稳固贴合感
  • Nike Free 鞋底采用柔软泡棉，具备出众柔韧灵活性，可轻松驾驭多个方位的弯曲动作
  • 后跟采用平缓设计，增加与地面的接触面积，在深蹲等训练中营造出众稳定性

产品细节

  • 鞋舌搭配织物设计
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： AO3424-090

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。