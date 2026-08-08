Nike Free Transform Flyknit

¥969

灵活支撑，舒适贴合

Nike Free Transform Flyknit 女子训练鞋采用如袜子般贴合的梭织鞋面，搭配可随足部动作自如弯曲和伸展的创新外底，在训练中为你带来所需的灵活支撑效果。

Flyknit 技术起源

Nike Flyknit 技术的设计灵感源自跑步运动员，他们曾希望拥有一双如袜子般舒适且贴合脚型的鞋子。为此，Nike 携手程序员、工程师、设计师，组成强大团队并展开了为期 4 年的研发，开发先进技术，旨在打造融结构美感与非凡耐穿性于一体的针织鞋面。仅凭简单的一层材料，就为鞋面特定区域赋予了出色支撑力、灵活性和透气性。从而造就出轻盈若羽、贴合脚型的无缝一体式鞋面。

Nike Free 起源

在调查完斯坦福大学运动员在高尔夫球场中进行的赤足训练后，Nike 的三名富有创意和创新意识的员工着手研发一款感觉自然、轻松自如的鞋款，力求打造出仿若赤足的感受。团队耗时八年来研究赤足跑步的生物力学原理。其研究结果让他们对脚部自然着地的角度、压力和脚趾位置有了深入了解，Nike 设计师也因此打造出突破传统、富有柔韧性的跑步鞋。