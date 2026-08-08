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Nike Free Transform Flyknit
女子训练鞋
¥969
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此配色当前无货
Nike Free Transform Flyknit 女子训练鞋采用如袜子般贴合的梭织鞋面，搭配可随足部动作自如弯曲和伸展的创新外底，在训练中为你带来所需的灵活支撑效果。
- 显示颜色： 云母蓝/电子绿/荧光黄/海雾蓝
- 款式： 833410-403
Nike Free Transform Flyknit
¥969
灵活支撑，舒适贴合
Nike Free Transform Flyknit 女子训练鞋采用如袜子般贴合的梭织鞋面，搭配可随足部动作自如弯曲和伸展的创新外底，在训练中为你带来所需的灵活支撑效果。
灵活稳定的基底
外底创新型纹路可在迈步中实现多方位伸展，从而均匀分散压力，提升灵活性和稳定性。橡胶贴片包覆至鞋侧，提升稳定性和抓地力。
有力支撑，舒适贴合
无缝 Flyknit 梭织鞋面提供袜子般的出众贴合感，同时赋予特定区域出众的透气性、弹性和支撑力。
动态锁定
轻盈强韧的 Flywire 飞线有效包覆足部，营造动态支撑效果，可随足部的自然运动自由松紧。
其他细节
- 泡棉鞋底，质感轻盈，灵活缓震
- 外底弯曲凹槽，增强灵活性
产品细节
- 显示颜色： 云母蓝/电子绿/荧光黄/海雾蓝
- 款式： 833410-403
Flyknit 技术起源
Nike Flyknit 技术的设计灵感源自跑步运动员，他们曾希望拥有一双如袜子般舒适且贴合脚型的鞋子。为此，Nike 携手程序员、工程师、设计师，组成强大团队并展开了为期 4 年的研发，开发先进技术，旨在打造融结构美感与非凡耐穿性于一体的针织鞋面。仅凭简单的一层材料，就为鞋面特定区域赋予了出色支撑力、灵活性和透气性。从而造就出轻盈若羽、贴合脚型的无缝一体式鞋面。
Nike Free 起源
在调查完斯坦福大学运动员在高尔夫球场中进行的赤足训练后，Nike 的三名富有创意和创新意识的员工着手研发一款感觉自然、轻松自如的鞋款，力求打造出仿若赤足的感受。团队耗时八年来研究赤足跑步的生物力学原理。其研究结果让他们对脚部自然着地的角度、压力和脚趾位置有了深入了解，Nike 设计师也因此打造出突破传统、富有柔韧性的跑步鞋。
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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