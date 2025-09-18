 
Nike Full Force Low 大童运动鞋 - 白色/亮橙/黑/回声粉

Nike Full Force Low

大童运动鞋

43% 折让
白色/亮橙/黑/回声粉
白色/黑/极地蓝
白色/青灰/黑/黑
黑/煤黑/帆白/白色

复古潮鞋佳选重磅来袭。Nike Full Force Low 大童运动鞋融入一抹 80 年代复古风格，旨在向 AF1 致敬。结合柔软泡绵缓震配置和耐穿橡胶鞋底等现代材料，铸就兼具复古韵味与现代风尚的非凡鞋款，助力轻松驾驭多种场合。束紧鞋带，大展身手。


  • 显示颜色： 白色/亮橙/黑/回声粉
  • 款式： FV5929-107

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就柔软质感
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶鞋底，铸就强劲抓地力，助力尽情畅玩

产品细节

  • 经典鞋带
  • 包边缝线
