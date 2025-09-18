Nike Full Force Low
大童运动鞋
43% 折让
复古潮鞋佳选重磅来袭。Nike Full Force Low 大童运动鞋融入一抹 80 年代复古风格，旨在向 AF1 致敬。结合柔软泡绵缓震配置和耐穿橡胶鞋底等现代材料，铸就兼具复古韵味与现代风尚的非凡鞋款，助力轻松驾驭多种场合。束紧鞋带，大展身手。
- 显示颜色： 白色/亮橙/黑/回声粉
- 款式： FV5929-107
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就柔软质感
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶鞋底，铸就强劲抓地力，助力尽情畅玩
产品细节
- 经典鞋带
- 包边缝线
- 显示颜色： 白色/亮橙/黑/回声粉
- 款式： FV5929-107
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
