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Nike Futura Washed 男子篮球T恤 - 黑

Nike Futura

Washed 男子篮球T恤

23% 折让

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Nike Futura Washed 男子篮球T恤采用轻盈柔软的针织棉料，经水洗处理，营造复古风范。


  • 显示颜色：
  • 款式： CD1297-010

Nike Futura

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篮球风范

Nike Futura Washed 男子篮球T恤采用轻盈柔软的针织棉料，经水洗处理，营造复古风范。

水洗面料

棉料柔软轻盈，带来轻松自在的穿着感受 水洗设计，呈现复古做旧外观。

醒目图案

Nike Futura 篮球图案采用 UV 活性染料印花，搭配“Hoops”细节。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 罗纹领口
  • 印花图案
  • 后领别致图案
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CD1297-010

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