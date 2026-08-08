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Nike Futura
Washed 男子篮球T恤
23% 折让
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Nike Futura Washed 男子篮球T恤采用轻盈柔软的针织棉料，经水洗处理，营造复古风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CD1297-010
Nike Futura
23% 折让
篮球风范
Nike Futura Washed 男子篮球T恤采用轻盈柔软的针织棉料，经水洗处理，营造复古风范。
水洗面料
棉料柔软轻盈，带来轻松自在的穿着感受 水洗设计，呈现复古做旧外观。
醒目图案
Nike Futura 篮球图案采用 UV 活性染料印花，搭配“Hoops”细节。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 罗纹领口
- 印花图案
- 后领别致图案
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CD1297-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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