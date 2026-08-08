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Nike Future Pro
儿童双肩包
¥399
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此配色当前无货
Nike Future Pro 儿童双肩包不是一款普通的双肩包。 宽敞的内里和外部多口袋设计，助孩子安全收纳物品。 此外，两侧织带挂环设计，便于挂扣随身物品。
- 显示颜色： 激光蓝/黑/荧光黄
- 款式： BA6170-446
Nike Future Pro
¥399
未来背包风范
Nike Future Pro 儿童双肩包不是一款普通的双肩包。 宽敞的内里和外部多口袋设计，助孩子安全收纳物品。 此外，两侧织带挂环设计，便于挂扣随身物品。
宽敞空间
主袋空间宽敞，设有 15 英寸笔记本电脑保护套。
多口袋设计
2 个正面口袋设计，便于存取物品。底部口袋另设起绒衬里拉链口袋，方便存放贵重物品。另外，侧边口袋方便存放水壶。
功能设计
外侧织带挂环，方便挂住随身物品。
舒适携背
加垫可调节肩带设计，缔造舒适贴合感。
产品细节
- 提环设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 激光蓝/黑/荧光黄
- 款式： BA6170-446
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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