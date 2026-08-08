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Nike Future Pro 儿童双肩包 - 激光蓝/黑/荧光黄

Nike Future Pro

儿童双肩包

¥399
激光蓝/黑/荧光黄
浅沙岩灰/浅土褐/黑

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此配色当前无货

Nike Future Pro 儿童双肩包不是一款普通的双肩包。 宽敞的内里和外部多口袋设计，助孩子安全收纳物品。 此外，两侧织带挂环设计，便于挂扣随身物品。


  • 显示颜色： 激光蓝/黑/荧光黄
  • 款式： BA6170-446

Nike Future Pro

¥399

未来背包风范

Nike Future Pro 儿童双肩包不是一款普通的双肩包。 宽敞的内里和外部多口袋设计，助孩子安全收纳物品。 此外，两侧织带挂环设计，便于挂扣随身物品。

宽敞空间

主袋空间宽敞，设有 15 英寸笔记本电脑保护套。

多口袋设计

2 个正面口袋设计，便于存取物品。底部口袋另设起绒衬里拉链口袋，方便存放贵重物品。另外，侧边口袋方便存放水壶。

功能设计

外侧织带挂环，方便挂住随身物品。

舒适携背

加垫可调节肩带设计，缔造舒适贴合感。

产品细节

  • 提环设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 激光蓝/黑/荧光黄
  • 款式： BA6170-446

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