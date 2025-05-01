Nike G.T. Cut 3
大童篮球鞋
44% 折让
售罄：
此配色当前无货
准备好叱咤球场了吗？不妨上脚 Nike G.T. Cut 3 大童篮球鞋，轻松迎战。该鞋款专为新生代球员打造，采用出色抓地设计，让你在迷惑对手、急停和越过防守时游刃有余，飞身上篮。轻盈泡绵富有弹性，塑就缓震迈步体验，助你舒适顺畅地切入和创造空间。宽敞鞋口搭配提环和鞋带，方便轻松穿入，即刻整装上场。这就上脚潮鞋，掀起未来篮球新风潮。
- 显示颜色： 水洗珊瑚红/仙人掌绿/金属银/粉白
- 款式： FD7033-602
迅疾应战
鞋舌与后跟结合易于抓取的提环，让你即刻整装上场。鞋带搭配外侧绳线细节，方便自行调整，提供所需的锁定贴合感。
强劲抓地
足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速，轻松摆脱对手，驰骋赛场。时尚人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。
缓震适中
足底缓震配置经焕新打造，令你在比赛之际畅享柔软舒适的迈步和跳跃体验。中底搭载 Cushlon 泡绵，在双足触地时有助缓震，打造柔软回弹的缓震脚感。
回弹出众
该鞋款具备出色回弹性能，是指在迈步过程中，柔软泡绵有助提供出色能量回馈，助你一路向前。回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助你在比赛中游刃有余。
疾速风范
设计线条象征着疾速的步法与动作，伴你越过防守，直冲篮筐。鞋款上脚，火力全开！
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
