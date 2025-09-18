Nike G.T. Cut 3 SE
幼童篮球鞋
21% 折让
Nike G.T. Cut 3 SE 幼童篮球鞋专为新生代球员打造，提供出众抓地力，助小宝贝瞬息急停，突破防守。 该鞋款融入网眼布，在比赛升温之际帮助稚嫩双足保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。 轻盈弹性泡绵，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果。
- 显示颜色： 山峰白/浅碳色/黑/亮黄
- 款式： HJ3904-101
迅疾应战
鞋舌与后跟结合易于抓取的提环，让小宝贝即刻整装上场。 弹性鞋带结合鞋面外侧绳线细节，方便蹬入，畅享有力支撑。 可调节固定带，便于在球场内外轻松调整贴合度。
强劲抓地
足底出色抓地设计，在跑动时为小宝贝提供出众抓地力。 助小宝贝轻松变速。 时尚抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。
缓震适中
足底缓震配置塑就柔软舒适的迈步和跳跃体验。 弹性泡绵中底，在稚嫩双足触地时有助缓震，打造出众回弹的柔软缓震脚感。
出色回弹
该鞋款具备出众回弹性能， 是指在迈步过程中，柔软泡绵有助提供出色能量回馈，助小宝贝一路向前。 回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助小宝贝在比赛中游刃有余。
产品细节
- 鞋舌和后跟搭配提拉设计
- 外底融入橡胶细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
