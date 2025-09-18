Nike G.T. Cut 3 Turbo EP

¥1,439 ¥1,599 10% 折让

关键时刻，如何给对手致胜一击？穿上 Nike G.T. Cut 3 Turbo EP 男/女篮球鞋。该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。该鞋款融入 ZoomX 泡绵和稳定片，塑就出众回弹性能。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

出众抓地

足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速，轻松摆脱对手，驰骋赛场。外底前掌与后跟融入匠心底纹，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。

出众回弹

该鞋款采用出众回弹设计，为切入、转向和移步篮筐提供出色的能量回馈。中底搭载全掌型 ZoomX 泡绵，缔造弹力出众的轻盈迈步体验，助你引爆疾速，发挥上佳表现。

出众缓震

足底缓震配置带来舒适比赛体验。缓震设计，在双足触地时有助提供缓震保护。ZoomX 泡绵中底，助你在比赛中保持充沛活力。

G.T. Cut 3 Turbo 焕新设计

前足外侧采用匠心覆面， 有助在瞬间爆发时提供稳固脚感。 中底搭载 ZoomX 泡绵，铸就出色回弹性能。