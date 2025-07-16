Nike G.T. Cut 3 Turbo EP
男/女篮球鞋
¥1,599
关键时刻，如何给对手致胜一击？穿上 Nike G.T. Cut 3 Turbo EP 男/女篮球鞋。该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。该鞋款融入 ZoomX 泡绵，塑就出众回弹性能。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 黑/大学金/金属银/黑
- 款式： IM3369-007
Nike G.T. Cut 3 Turbo EP
¥1,599
关键时刻，如何给对手致胜一击？穿上 Nike G.T. Cut 3 Turbo EP 男/女篮球鞋。该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。该鞋款融入 ZoomX 泡绵，塑就出众回弹性能。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
出众抓地
外底前掌与后跟融入匠心底纹，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。
出众回弹
中底搭载全掌型 ZoomX 泡绵，缔造弹力出众的轻盈迈步体验，助你引爆疾速，发挥上佳表现。
出众缓震
ZoomX 泡绵中底，助你在比赛中保持充沛活力。
焕新设计
中底搭载 ZoomX 泡绵，铸就出众回弹性能。
其他细节
- 鞋面采用织物与合成材质组成，轻盈出众，帮助双足保持干爽
- 加垫鞋口，为脚踝营造舒适稳固感受
产品细节
- 显示颜色： 黑/大学金/金属银/黑
- 款式： IM3369-007
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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