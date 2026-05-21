要想打出精英水平的比赛，就少不了一双精英篮球鞋——G.T. Cut 4 正是不二之选。Nike G.T. Cut 4 大童篮球鞋兼顾出众支撑力和舒适感受，同时缔造迅捷步伐，有助减少滞重感。鞋款采用焕新 Nike 技术，例如出众回弹的 ZoomX 泡棉和非凡外底抓地设计，同时搭配时尚前卫的外观，即使保持不动，也能彰显迅疾利落风范。

匠心外底抓地设计缔造出众抓地力。因此，我们焕新打造了一款外底，助你轻松加速和随心急停，在比赛中稳稳控场。

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