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Nike G.T. Cut 4 EP
男/女篮球鞋
10% 折让
无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上 Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋，在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和右脚后跟五颗星星图案，让你在篮球界脱颖而出。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 黑/氢蓝/尘光子色/安全橙
- 款式： IU2030-084
Nike G.T. Cut 4 EP
10% 折让
无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上 Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋，在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和右脚后跟五颗星星图案，让你在篮球界脱颖而出。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
回弹迈步
全掌型嵌入式 ZoomX 3.0 泡棉中底，轻盈非凡且回弹出众，为双足营造出众体验，它为你的跨步和迈步提供富有弹力的脚感。
非凡疾速
ZoomX 泡棉中底下方搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，助你在比赛中引爆疾速表现，塑就出色近地感。RBR-X 稳定支撑设计将轻质材料融入 ZoomX 泡棉前掌区域，如稳定器般助你更快切入。Cushlon 中底带来出众稳定性。
球场风范
此鞋款为球员提供出色性能，无论是否控球，都能在球场内外畅享非凡的运动体验。低帮版型结合轻盈设计，助力实现灵活迅疾的赛场表现。
未来主义鞋面
干练的 “外骨骼” 鞋面融合未来主义与经典审美，既承袭 Nike 篮球的深厚底蕴，亦展现突破赛场常规的决心。
加速与减速
外底抓地底纹专为切球和变向时的加速和减速而设计。
稳固贴合
立体模压鞋口，带来出色的后跟稳固效果。
产品细节
- 显示颜色： 黑/氢蓝/尘光子色/安全橙
- 款式： IU2030-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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