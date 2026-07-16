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Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋 - 黑/金属银/庭紫/浅深红

Nike G.T. Cut 4 EP

男/女篮球鞋

24% 折让

无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上这款 Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋，在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和右脚后跟五颗星星图案，让你在篮球界脱颖而出。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 黑/金属银/庭紫/浅深红
  • 款式： IU2031-060

Nike G.T. Cut 4 EP

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无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上这款 Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋，在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和右脚后跟五颗星星图案，让你在篮球界脱颖而出。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

回弹迈步

全掌型嵌入式 ZoomX 3.0 泡棉中底，轻盈非凡且回弹出众，为双足营造出众体验，它为你的跨步和迈步提供富有弹力的脚感。

非凡疾速

ZoomX 泡棉中底下方搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，助你在比赛中引爆疾速表现，塑就出色近地感。RBR-X 稳定支撑设计将轻质材料融入 ZoomX 泡棉前掌区域，如稳定器般助你更快切入。Cushlon 中底带来出众稳定性。

球场风范

此鞋款为球员提供出色回弹性能，无论是否控球，都能在球场内外畅享非凡的运动体验。低帮版型结合轻盈设计，助力实现灵活迅疾的赛场表现。

未来主义鞋面

干练的 “外骨骼” 鞋面融合未来主义与经典审美，既承袭 Nike 篮球的深厚底蕴，亦展现突破赛场常规的决心。

加速与减速

外底抓地底纹专为切球和变向时的加速和减速而设计。

稳固贴合

立体模压鞋口，带来出色的后跟稳固效果。

产品细节

  • 显示颜色： 黑/金属银/庭紫/浅深红
  • 款式： IU2031-060

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    Nike G.T. Cut 4 携全新配色来袭，延续全掌 Air Zoom Strobel 与内嵌式 ZoomX 缓震配置的同时，进一步优化鞋舌设计。鞋舌内里采用加厚衬垫，增强脚背舒适贴合感，让双足保持稳固贴合。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。