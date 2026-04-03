Nike G.T. Cut 4 EP

¥1,599

无论你是无名小卒还是已经成为爆红人物，CHBL 都是证明自己的时刻。穿上 Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋，在比赛中赢得尊重。专为新生代篮球明星而设计，采用醒目的配色和右脚后跟五颗星星图案，让你在篮球界脱颖而出。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

回弹迈步

全掌型嵌入式 ZoomX 3.0 泡棉中底，轻盈非凡且回弹出众，为双足营造出众体验，它为你的跨步和迈步提供富有弹力的脚感。

非凡疾速

ZoomX 泡棉中底下方搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，助你在比赛中引爆疾速表现，塑就出色近地感。RBR-X 稳定支撑设计将轻质材料融入 ZoomX 泡棉前掌区域，如稳定器般助你更快切入。Cushlon 中底带来出众稳定性。

球场风范

此鞋款为球员提供出色性能，无论是否控球，都能在球场内外畅享非凡的运动体验。低帮版型结合轻盈设计，助力实现灵活迅疾的赛场表现。

未来主义鞋面

干练的 “外骨骼” 鞋面融合未来主义与经典审美，既承袭 Nike 篮球的深厚底蕴，亦展现突破赛场常规的决心。

加速与减速

外底抓地底纹专为切球和变向时的加速和减速而设计。

稳固贴合

立体模压鞋口，带来出色的后跟稳固效果。