Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" EP

¥1,499

当罗布·迪林汉姆控球时，你需要注意了。后撤跳投，稳稳命中。这款 Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" EP 男/女篮球鞋向他的表现力和创意风格致敬。ZoomX 嵌入式中底位于回弹缓震的 Air Zoom Strobel 之上，让罗布能专注操控。还有匠心抓地纹路？适合那些能力出众的球员。耐穿橡胶外底，提供可驾驭球场的强劲抓地力。

ZoomX 泡棉中底

全掌型 ZoomX 泡棉中底轻盈非凡且回弹出众，为双足营造出众体验，它为你的跨步和迈步提供富有弹力的脚感。

Strobel 速度

ZoomX 泡棉中底下方搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，助你在比赛中引爆疾速表现，塑就出色近地感。Cushlon 中底带来出众稳定性。

贴地迅疾

此鞋款为球员提供出色回弹性能，无论是否控球，都能在球场内畅享非凡的运动体验。这款鞋采用低帮设计，轻盈且灵活。