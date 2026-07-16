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Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" EP
男/女篮球鞋
24% 折让
当罗布·迪林汉姆控球时，你需要注意了。这款 Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" EP 男/女篮球鞋向他的表现力和创意风格致敬。ZoomX 嵌入式中底位于回弹缓震的 Air Zoom Strobel 之上，让罗布能专注操控。还有匠心抓地纹路？适合那些能力出众的球员。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 金属银/铁灰
- 款式： IQ8243-001
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" EP
24% 折让
当罗布·迪林汉姆控球时，你需要注意了。这款 Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" EP 男/女篮球鞋向他的表现力和创意风格致敬。ZoomX 嵌入式中底位于回弹缓震的 Air Zoom Strobel 之上，让罗布能专注操控。还有匠心抓地纹路？适合那些能力出众的球员。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
ZoomX 泡棉中底
全掌型 ZoomX 泡棉中底轻盈非凡且回弹出众，为双足营造出众体验，它为你的跨步和迈步提供富有弹力的脚感。
Strobel 速度
ZoomX 泡棉中底下方搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，助你在比赛中引爆疾速表现，塑就出色近地感。Cushlon 中底带来出众稳定性。
贴地迅疾
此鞋款为球员提供出色回弹性能，无论是否控球，都能在球场内畅享非凡的运动体验。这款鞋采用低帮设计，轻盈且灵活。
其他细节
- 顺滑利落的鞋面呈现出未来主义风格，但又不失经典美感，既植根于 Nike 篮球传统，又致力于挑战比赛极限
- 外底抓地底纹专为加速和减速而设计，前足处采用多个凸起式纹路，助你随心加速。后跟部位采用匠心抓地纹路，有助于切入和变向时的减速
产品细节
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 金属银/铁灰
- 款式： IQ8243-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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