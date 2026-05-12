Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" EP

¥1,499

如黑豹潜步伺机般，文班亚马以出其不意的动作击败对手。以你意想不到的方式盖帽。那么，当他直击要害时，会发生什么？那就已经为时已晚。这款 Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" EP 文班亚马男/女篮球鞋的设计灵感源自文班亚马在比赛中展现的独特优雅，以及他能够瞬间展现出的流畅破坏力。从全掌型回弹 Air Zoom Strobel 到轻盈的 ZoomX 嵌入式中底，再到优质鞋面，这款打破常规的鞋款结合了我们先进的篮球技术，专为那些拒绝满足于现状、只为胜利而战的运动员而打造。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

灵活迈步，爆发疾速 全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，让你在奔跑和起跳时都能感受到出众回弹与迅捷体验。 回弹出众 全掌型 ZoomX 泡棉，助你在场上冲刺时尽享出众回弹脚感。外底抓地底纹专为急停、快速起步和变向而设计。