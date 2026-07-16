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Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" EP 文班亚马男/女篮球鞋 - 黑/金属色/亮深红

Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" EP

文班亚马男/女篮球鞋

24% 折让

如黑豹潜步伺机般，文班亚马以出其不意的动作击败对手。以你意想不到的方式盖帽。那么，当他直击要害时，会发生什么？那就已经为时已晚。这款 Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" EP 文班亚马男/女篮球鞋的设计灵感源自文班亚马在比赛中展现的独特优雅，以及他能够瞬间展现出的流畅破坏力。从全掌型回弹 Air Zoom Strobel 到轻盈的 ZoomX 嵌入式中底，再到优质鞋面，这款打破常规的鞋款结合了我们先进的篮球技术，专为那些拒绝满足于现状、只为胜利而战的运动员而打造。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 黑/金属色/亮深红
  • 款式： IU1961-001

Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" EP

24% 折让

如黑豹潜步伺机般，文班亚马以出其不意的动作击败对手。以你意想不到的方式盖帽。那么，当他直击要害时，会发生什么？那就已经为时已晚。这款 Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" EP 文班亚马男/女篮球鞋的设计灵感源自文班亚马在比赛中展现的独特优雅，以及他能够瞬间展现出的流畅破坏力。从全掌型回弹 Air Zoom Strobel 到轻盈的 ZoomX 嵌入式中底，再到优质鞋面，这款打破常规的鞋款结合了我们先进的篮球技术，专为那些拒绝满足于现状、只为胜利而战的运动员而打造。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

灵活迈步，爆发疾速

全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，让你在奔跑和起跳时都能感受到出众回弹与迅捷体验。

回弹出众

全掌型 ZoomX 泡棉，助你在场上冲刺时尽享出众回弹脚感。外底抓地底纹专为急停、快速起步和变向而设计。

产品细节

  • 泡棉中底
  • 加垫鞋舌
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/金属色/亮深红
  • 款式： IU1961-001

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    Nike G.T. Cut 4 携全新配色来袭，延续全掌 Air Zoom Strobel 与内嵌式 ZoomX 缓震配置的同时，进一步优化鞋舌设计。鞋舌内里采用加厚衬垫，增强脚背舒适贴合感，让双足保持稳固贴合。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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