Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"

¥949

要想打出精英水平的比赛，就少不了一双精英篮球鞋——G.T. Cut 4 正是不二之选。Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th" 大童篮球鞋兼顾出众支撑力和舒适感受，同时缔造迅捷脚步，有助减轻滞重感。鞋款采用焕新 Nike 技术，例如出众回弹的 ZoomX 泡棉和非凡外底抓地设计，同时搭配时尚前卫的外观，即使保持不动，也能彰显迅疾利落风范。全力以赴，因为这项运动的未来属于你。

一路相伴

该鞋款旨在庆祝 WNBA 成立 30 周年，融合了联盟的首发配色，向那些为渴望改变篮球运动规则的年轻篮球运动员点燃希望的先驱们致敬。

迅捷迈步与出众回弹

ZoomX 泡棉轻盈回弹，助你在比赛中轻松掌控战局。

未来已来

利落鞋面塑就迅疾体验。外侧鞋面采用类似鱼鳍的结构感设计，内侧部分采用织物材料，贴合双足，为你穿梭球场提供出众支撑力。

非凡抓地

匠心外底抓地设计有助提高准确度。因此，我们焕新打造了一款外底，助你轻松加速和随心急停，在比赛中稳稳控场。