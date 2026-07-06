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Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th" 男/女篮球鞋 - 浅清透蓝/金属银/白色/行动红

Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"

男/女篮球鞋

10% 折让

篮球运动的节奏从未放缓。节奏、速度、球员们不断将速度屏障推向另一个维度。穿上 Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th" 男/女篮球鞋，助你在比赛中发挥出色表现。从全掌型回弹 Air Zoom Strobel 到轻盈的 ZoomX 嵌入式中底，再到优质鞋面，这款打破常规的鞋款结合了我们先进的篮球技术，专为那些拒绝满足于现状、只为胜利而战的运动员而打造。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。


  • 显示颜色： 浅清透蓝/金属银/白色/行动红
  • 款式： II7531-400

Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"

10% 折让

篮球运动的节奏从未放缓。节奏、速度、球员们不断将速度屏障推向另一个维度。穿上 Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th" 男/女篮球鞋，助你在比赛中发挥出色表现。从全掌型回弹 Air Zoom Strobel 到轻盈的 ZoomX 嵌入式中底，再到优质鞋面，这款打破常规的鞋款结合了我们先进的篮球技术，专为那些拒绝满足于现状、只为胜利而战的运动员而打造。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

WNBA Glory

该鞋款旨在致敬 WNBA 30 周年，风格怀旧，借鉴自 90 年代的过往典藏系列。该鞋款柔软舒适，融入联盟首版徽标与配色，致敬激励下一代的元老先驱。

缓震回弹，出众脚感

全掌型嵌入式 ZoomX 3.0 泡棉中底，轻盈非凡且回弹出众，为双足营造出众体验。它为你的跨步和迈步提供富有弹力的脚感。

回弹缓震

ZoomX 泡棉中底下方搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，助你在比赛中引爆疾速表现，塑就出色近地感。RBR-X 稳定支撑设计将轻质材料融入 ZoomX 泡棉前掌区域，如稳定器般助你更快切入。Cushlon 中底带来出众稳定性。

时尚格调

此鞋款为球员提供出色性能，无论是否控球，都能在球场内畅享非凡的运动体验。这款鞋采用低帮设计，轻盈、灵活。

其他细节

  • 干练的“外骨骼” 鞋面融合未来主义与经典审美，既承袭 Nike 篮球的深厚底蕴，亦展现突破赛场常规的决心。鞋面外侧采用合成材料，前足及中足内侧采用轻盈织物
  • 外底抓地底纹专为切球和变向时的加速和减速而设计

产品细节

  • 显示颜色： 浅清透蓝/金属银/白色/行动红
  • 款式： II7531-400

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    Nike G.T. Cut 4 携全新配色来袭，延续全掌 Air Zoom Strobel 与内嵌式 ZoomX 缓震配置的同时，进一步优化鞋舌设计。鞋舌内里采用加厚衬垫，增强脚背舒适贴合感，让双足保持稳固贴合。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。