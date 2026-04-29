Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"

¥1,499

篮球运动的节奏从未放缓。节奏、速度、球员们不断将速度屏障推向另一个维度。穿上 Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th" 男/女篮球鞋，助你在比赛中发挥出色表现。从全掌型回弹 Air Zoom Strobel 到轻盈的 ZoomX 嵌入式中底，再到优质鞋面，这款打破常规的鞋款结合了我们先进的篮球技术，专为那些拒绝满足于现状、只为胜利而战的运动员而打造。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

WNBA Glory

该鞋款旨在致敬 WNBA 30 周年，风格怀旧，借鉴自 90 年代的过往典藏系列。该鞋款柔软舒适，融入联盟首版徽标与配色，致敬激励下一代的元老先驱。

缓震回弹，出众脚感

全掌型嵌入式 ZoomX 3.0 泡棉中底，轻盈非凡且回弹出众，为双足营造出众体验。它为你的跨步和迈步提供富有弹力的脚感。

回弹缓震

ZoomX 泡棉中底下方搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，助你在比赛中引爆疾速表现，塑就出色近地感。RBR-X 稳定支撑设计将轻质材料融入 ZoomX 泡棉前掌区域，如稳定器般助你更快切入。Cushlon 中底带来出众稳定性。

时尚格调

此鞋款为球员提供出色性能，无论是否控球，都能在球场内畅享非凡的运动体验。这款鞋采用低帮设计，轻盈、灵活。