Nike G.T. Cut EP

¥1,399

不论是创造运球空间，还是缩小防守差距，你都想让一切尽在掌控之中，以便自信出击、准确反应。Nike G.T. Cut EP 男/女篮球鞋采用贴地版型，旨在缩短触地时间，缔造侧向稳定性和回弹脚感。后跟 Air Zoom 缓震配置搭配全掌型 Air Zoom Strobel，提供理想的回弹缓震效果，助你专注创造运球空间，掌控全场。

出众回弹，奋力出击 中底 React 泡棉搭配 Air Zoom Strobel 和后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就出色回弹缓震性能，助你创造运球空间和投篮机会。 创意满满，尽在掌控 分层轻盈鞋底搭载塑型中底，缔造非凡抓地力，同时有助缩短触地时间，提供出色掌控感。 舒适脚感，轻松制胜 贴地设计结合经加固处理的轻盈网眼布，缔造舒适包覆感和出色的侧向稳定性。柔软衬垫助球员在球场追求速度的同时，兼具舒适感和掌控力，塑就理想之选。

其他细节 该 EP 版本外底出众耐穿，专为球场而设计

结实后跟覆面设计，有助稳固双足

后跟楔形泡棉设计缔造回弹缓震的舒适体验