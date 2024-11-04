Nike G.T. Hustle 3 EP

超新星运动会同款 男/女实战篮球鞋

¥1,229
¥1,499
18% 折让

大学红/白色/冰川蓝/黑曜石色
白色/脉冲宝石蓝/荧光黄/黑
透明粉/明亮葡萄紫/荷兰橙/白色
煤黑/灰石板蓝/金属金/浅野芒果黄
白色/幻影灰白/荷兰橙/赛车蓝

Nike G.T. Hustle 3 EP 男/女篮球鞋，助你在关键时刻发挥上佳表现。双层 Air Zoom 缓震配置铸就强劲回弹脚感，在比赛过程中助你强势突破，轻松击败对手，在比赛中保持充沛活力。未来由你主宰。当然是你，当仁不让！耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

  • 显示颜色： 大学红/白色/冰川蓝/黑曜石色
  • 款式： FV5952-600

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