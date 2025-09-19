穿上 Nike Game, Swoosh, Match 幼童翻领T恤和裤裙套装，为孩子搭出网球风造型。针织棉料上衣，兼具翻领T恤的外观和T恤的舒适感受。配套裤裙采用弹性针织面料和侧边褶裥拼接，助力舒适畅动；搭配内置衬裤，提供出色包覆效果，让孩子尽情开玩。游戏，比赛，冲冲冲！

穿上 Nike Game, Swoosh, Match 幼童翻领T恤和裤裙套装，为孩子搭出网球风造型。针织棉料上衣，兼具翻领T恤的外观和T恤的舒适感受。配套裤裙采用弹性针织面料和侧边褶裥拼接，助力舒适畅动；搭配内置衬裤，提供出色包覆效果，让孩子尽情开玩。游戏，比赛，冲冲冲！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。