Nike Gamma Force
女子厚底运动鞋
32% 折让
Nike Gamma Force 女子运动鞋强势来袭，以丰富层次营造时尚立体感。该鞋款根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭型格。鞋口材料彰显复古运动风采，精致厚底塑就出众外观。鞋款采用球场风格设计，为你带来舒适穿着感受，成就专属经典。
- 显示颜色： 白色/浅骨色/沙堆白/幻影灰白
- 款式： DX9176-103
其他细节
- 皮革与合成材质组合设计，塑就出色耐穿性和立体感，装点多种造型
- 巧妙厚底设计，带来增高效果
- Nike Grind 橡胶元素带有斑点纹理
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Air Force 1
Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
