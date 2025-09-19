Nike Gamma Force

¥459 ¥649 29% 折让

Nike Gamma Force 女子运动鞋强势来袭，以分层设计营造立体层次感。该鞋款根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭风范。鞋口材料彰显复古运动风采，精致厚底塑就出众外观。鞋款采用球场风格设计，为你带来舒适穿着感受，成就专属经典。

其他细节 皮革与合成材质组合鞋面，打造经久立体造型

巧妙厚底设计，带来增高效果

外底采用部分 Nike Grind 材料

产品细节 橡胶中底

橡胶外底

显示颜色： 黑/黑/白色

款式： FQ6476-010