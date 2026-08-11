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Nike Gamma Force
女子运动鞋
¥649
Nike Gamma Force 女子运动鞋强势来袭，以丰富层次营造时尚立体感。该鞋款根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭型格。混合材料彰显经典运动风采，金属色元素细节结合精致厚底，塑造出众外观。鞋款采用球场风格设计，为你带来舒适穿着感受，成就专属经典。
- 显示颜色： 白色/浅烟灰/尘光子色/金属银
- 款式： HQ1674-100
Nike Gamma Force
¥649
Nike Gamma Force 女子运动鞋强势来袭，以丰富层次营造时尚立体感。该鞋款根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭型格。混合材料彰显经典运动风采，金属色元素细节结合精致厚底，塑造出众外观。鞋款采用球场风格设计，为你带来舒适穿着感受，成就专属经典。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿，塑就立体外观
- 巧妙厚底设计，带来增高效果
- 橡胶外底，塑就出色抓地力，适合日常穿着
产品细节
- 添加金属色元素
- 泡绵中底
- 显示颜色： 白色/浅烟灰/尘光子色/金属银
- 款式： HQ1674-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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