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Giannis 双肩包 - 黑/黑/金属色

Giannis

双肩包

¥599

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背上 Giannis 双肩包，彰显冠军风范。 拉链隔层便于快速存取，搭配装备环等实用细节，打造全明星日常携背体验。 扬尼斯身高 2.11 米，而并非所有人都这么高，因此该款双肩包的肩带和胸部固定带采用可调节设计，有助分散重量，塑就舒适携背体验。 匠心细节从希腊艺术中撷取灵感，彰显扬尼斯的文化传承和独具一格的篮球历程。


  • 显示颜色： 黑/黑/金属色
  • 款式： DQ5241-010

Giannis

¥599

耐用便捷

背上 Giannis 双肩包，彰显冠军风范。 拉链隔层便于快速存取，搭配装备环等实用细节，打造全明星日常携背体验。 扬尼斯身高 2.11 米，而并非所有人都这么高，因此该款双肩包的肩带和胸部固定带采用可调节设计，有助分散重量，塑就舒适携背体验。 匠心细节从希腊艺术中撷取灵感，彰显扬尼斯的文化传承和独具一格的篮球历程。

其他细节

  • 大号隔层可收纳 15 英寸的笔记本电脑
  • 正面拉链口袋，便于有序收纳小物件
  • 肩带采用可调式设计，符合人体工学
  • 顶部拉链口袋，便于安全存放基本物品

产品细节

  • 尺寸：48 x 35 x 22 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/金属色
  • 款式： DQ5241-010

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