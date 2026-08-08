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Giannis
双肩包
¥599
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此配色当前无货
背上 Giannis 双肩包，彰显冠军风范。 拉链隔层便于快速存取，搭配装备环等实用细节，打造全明星日常携背体验。 扬尼斯身高 2.11 米，而并非所有人都这么高，因此该款双肩包的肩带和胸部固定带采用可调节设计，有助分散重量，塑就舒适携背体验。 匠心细节从希腊艺术中撷取灵感，彰显扬尼斯的文化传承和独具一格的篮球历程。
- 显示颜色： 黑/黑/金属色
- 款式： DQ5241-010
Giannis
¥599
耐用便捷
背上 Giannis 双肩包，彰显冠军风范。 拉链隔层便于快速存取，搭配装备环等实用细节，打造全明星日常携背体验。 扬尼斯身高 2.11 米，而并非所有人都这么高，因此该款双肩包的肩带和胸部固定带采用可调节设计，有助分散重量，塑就舒适携背体验。 匠心细节从希腊艺术中撷取灵感，彰显扬尼斯的文化传承和独具一格的篮球历程。
其他细节
- 大号隔层可收纳 15 英寸的笔记本电脑
- 正面拉链口袋，便于有序收纳小物件
- 肩带采用可调式设计，符合人体工学
- 顶部拉链口袋，便于安全存放基本物品
产品细节
- 尺寸：48 x 35 x 22 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/金属色
- 款式： DQ5241-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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