背上 Giannis 双肩包，彰显冠军风范。 拉链隔层便于快速存取，搭配装备环等实用细节，打造全明星日常携背体验。 扬尼斯身高 2.11 米，而并非所有人都这么高，因此该款双肩包的肩带和胸部固定带采用可调节设计，有助分散重量，塑就舒适携背体验。 匠心细节从希腊艺术中撷取灵感，彰显扬尼斯的文化传承和独具一格的篮球历程。

背上 Giannis 双肩包，彰显冠军风范。 拉链隔层便于快速存取，搭配装备环等实用细节，打造全明星日常携背体验。 扬尼斯身高 2.11 米，而并非所有人都这么高，因此该款双肩包的肩带和胸部固定带采用可调节设计，有助分散重量，塑就舒适携背体验。 匠心细节从希腊艺术中撷取灵感，彰显扬尼斯的文化传承和独具一格的篮球历程。

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