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Giannis
男子夹克
¥749
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Giannis 男子夹克从扬尼斯·阿德托昆博的日常造型穿搭汲取灵感，采用柔软梭织面料，缔造休闲舒适的穿着体验。镶嵌装饰从希腊艺术中撷取灵感，彰显扬尼斯系列的传统和独树一帜的篮球背景。
- 显示颜色： 黑/白色/浅烟灰/白色
- 款式： CK6246-010
Giannis
¥749
MVP 风采，体验欧洲步
Giannis 男子夹克从扬尼斯·阿德托昆博的日常造型穿搭汲取灵感，采用柔软梭织面料，缔造休闲舒适的穿着体验。镶嵌装饰从希腊艺术中撷取灵感，彰显扬尼斯系列的传统和独树一帜的篮球背景。
轻盈休闲
轻盈斜纹面料采用柔软梭织设计，缔造休闲自在的穿着体验。
扬尼斯标志
衣袖和胸前撞色镶嵌设计，展现扬尼斯系列对古希腊回纹主题图案的创想。胸部融入“GA”标志刺绣。
产品细节
- 全长拉链开襟搭配立领设计
- 撞色镶嵌
- 刺绣 Giannis 标志
- 插手口袋
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/浅烟灰/白色
- 款式： CK6246-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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