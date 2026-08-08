Giannis 男子夹克从扬尼斯·阿德托昆博的日常造型穿搭汲取灵感，采用柔软梭织面料，缔造休闲舒适的穿着体验。镶嵌装饰从希腊艺术中撷取灵感，彰显扬尼斯系列的传统和独树一帜的篮球背景。

Giannis 男子夹克从扬尼斯·阿德托昆博的日常造型穿搭汲取灵感，采用柔软梭织面料，缔造休闲舒适的穿着体验。镶嵌装饰从希腊艺术中撷取灵感，彰显扬尼斯系列的传统和独树一帜的篮球背景。

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