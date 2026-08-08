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Giannis 男子夹克 - 黑/白色/浅烟灰/白色

Giannis

男子夹克

¥749

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Giannis 男子夹克从扬尼斯·阿德托昆博的日常造型穿搭汲取灵感，采用柔软梭织面料，缔造休闲舒适的穿着体验。镶嵌装饰从希腊艺术中撷取灵感，彰显扬尼斯系列的传统和独树一帜的篮球背景。


  • 显示颜色： 黑/白色/浅烟灰/白色
  • 款式： CK6246-010

Giannis

¥749

MVP 风采，体验欧洲步

Giannis 男子夹克从扬尼斯·阿德托昆博的日常造型穿搭汲取灵感，采用柔软梭织面料，缔造休闲舒适的穿着体验。镶嵌装饰从希腊艺术中撷取灵感，彰显扬尼斯系列的传统和独树一帜的篮球背景。

轻盈休闲

轻盈斜纹面料采用柔软梭织设计，缔造休闲自在的穿着体验。

扬尼斯标志

衣袖和胸前撞色镶嵌设计，展现扬尼斯系列对古希腊回纹主题图案的创想。胸部融入“GA”标志刺绣。

产品细节

  • 全长拉链开襟搭配立领设计
  • 撞色镶嵌
  • 刺绣 Giannis 标志
  • 插手口袋
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/浅烟灰/白色
  • 款式： CK6246-010

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