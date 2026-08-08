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Giannis 男子篮球短裤 - 黑/黑/白色

Giannis

男子篮球短裤

48% 折让

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如果你还不了解 Giannis，那么现在就来了解吧。弹跳力超凡、战绩卓著的希腊篮球运动员正在逐步迈向篮球超级巨星的神坛，Nike 有幸能够与他携手打造新的服装系列。Giannis 短裤采用透气速干网眼布面料，无论是上场对阵还是街头出行，皆可为你缔造非凡舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CD9555-010

Giannis

48% 折让

休闲舒适，灵感源自 GIANNIS

如果你还不了解 Giannis，那么现在就来了解吧。弹跳力超凡、战绩卓著的希腊篮球运动员正在逐步迈向篮球超级巨星的神坛，Nike 有幸能够与他携手打造新的服装系列。Giannis 短裤采用透气速干网眼布面料，无论是上场对阵还是街头出行，皆可为你缔造非凡舒适的穿着体验。

专为篮球设计

网眼布面料，舒适透气，带来舒适触感。Dri-FIT 技术，导湿速干，令你保持清爽。

经典表率

图案下摆镶边的设计灵感源自古希腊建筑和艺术中的回纹图案，以 Giannis 的名字首字母重现图案。他的经典“GA”标志突出显示“A”，这是他家庭为重的心态的视觉标志。

产品细节

  • 可调节弹性腰部搭配抽绳设计
  • 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 面料/里料/口袋包：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CD9555-010

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