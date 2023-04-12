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      Giannis

      男子篮球短裤

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      如果你还不了解 Giannis，那么现在就来了解吧。弹跳力超凡、战绩卓著的希腊篮球运动员正在逐步迈向篮球超级巨星的神坛，Nike 有幸能够与他携手打造新的服装系列。Giannis 短裤采用透气速干网眼布面料，无论是上场对阵还是街头出行，皆可为你缔造非凡舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： CD9555-010

      尺寸与尺码

      • 宽松版型结合宽大剪裁

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