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Giannis
男子篮球短裤
48% 折让
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此配色当前无货
如果你还不了解 Giannis，那么现在就来了解吧。弹跳力超凡、战绩卓著的希腊篮球运动员正在逐步迈向篮球超级巨星的神坛，Nike 有幸能够与他携手打造新的服装系列。Giannis 短裤采用透气速干网眼布面料，无论是上场对阵还是街头出行，皆可为你缔造非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CD9555-010
Giannis
48% 折让
休闲舒适，灵感源自 GIANNIS
如果你还不了解 Giannis，那么现在就来了解吧。弹跳力超凡、战绩卓著的希腊篮球运动员正在逐步迈向篮球超级巨星的神坛，Nike 有幸能够与他携手打造新的服装系列。Giannis 短裤采用透气速干网眼布面料，无论是上场对阵还是街头出行，皆可为你缔造非凡舒适的穿着体验。
专为篮球设计
网眼布面料，舒适透气，带来舒适触感。Dri-FIT 技术，导湿速干，令你保持清爽。
经典表率
图案下摆镶边的设计灵感源自古希腊建筑和艺术中的回纹图案，以 Giannis 的名字首字母重现图案。他的经典“GA”标志突出显示“A”，这是他家庭为重的心态的视觉标志。
产品细节
- 可调节弹性腰部搭配抽绳设计
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 面料/里料/口袋包：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CD9555-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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