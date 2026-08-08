Giannis

¥179 ¥349 48% 折让

休闲舒适，灵感源自 GIANNIS

如果你还不了解 Giannis，那么现在就来了解吧。弹跳力超凡、战绩卓著的希腊篮球运动员正在逐步迈向篮球超级巨星的神坛，Nike 有幸能够与他携手打造新的服装系列。Giannis 短裤采用透气速干网眼布面料，无论是上场对阵还是街头出行，皆可为你缔造非凡舒适的穿着体验。

专为篮球设计 网眼布面料，舒适透气，带来舒适触感。Dri-FIT 技术，导湿速干，令你保持清爽。 经典表率 图案下摆镶边的设计灵感源自古希腊建筑和艺术中的回纹图案，以 Giannis 的名字首字母重现图案。他的经典“GA”标志突出显示“A”，这是他家庭为重的心态的视觉标志。