从尼日利亚到希腊，再到美国，扬尼斯一跃成为篮坛精英球员。这款 Giannis 耐克字母哥男子篮球T恤旨在致意他这一路走来的精彩历程。背面图案意在提醒我们：只要凭借坚定的自我信念和异于常人的努力，就能实现目标。

显示颜色： 黑

款式： FV8409-010