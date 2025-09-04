Giannis
耐克字母哥男子篮球T恤
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
从尼日利亚到希腊，再到美国，扬尼斯一跃成为篮坛精英球员。这款 Giannis 耐克字母哥男子篮球T恤旨在致意他这一路走来的精彩历程。背面图案意在提醒我们：只要凭借坚定的自我信念和异于常人的努力，就能实现目标。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FV8409-010
Giannis
20% 折让
从尼日利亚到希腊，再到美国，扬尼斯一跃成为篮坛精英球员。这款 Giannis 耐克字母哥男子篮球T恤旨在致意他这一路走来的精彩历程。背面图案意在提醒我们：只要凭借坚定的自我信念和异于常人的努力，就能实现目标。
其他细节
- 落肩衣袖设计，赋予该T恤休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： FV8409-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。