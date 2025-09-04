 
Giannis 耐克字母哥男子篮球T恤 - 黑

Giannis

耐克字母哥男子篮球T恤

20% 折让

售罄：

此配色当前无货

从尼日利亚到希腊，再到美国，扬尼斯一跃成为篮坛精英球员。这款 Giannis 耐克字母哥男子篮球T恤旨在致意他这一路走来的精彩历程。背面图案意在提醒我们：只要凭借坚定的自我信念和异于常人的努力，就能实现目标。


  • 显示颜色：
  • 款式： FV8409-010

Giannis

20% 折让

从尼日利亚到希腊，再到美国，扬尼斯一跃成为篮坛精英球员。这款 Giannis 耐克字母哥男子篮球T恤旨在致意他这一路走来的精彩历程。背面图案意在提醒我们：只要凭借坚定的自我信念和异于常人的努力，就能实现目标。

其他细节

  • 落肩衣袖设计，赋予该T恤休闲外观
  • 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FV8409-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。