Giannis DNA
Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球短裤
Giannis DNA Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球短裤采用导湿速干技术，图案设计灵感源自扬尼斯·阿德托昆博的希腊经典传承，将扬尼斯的传奇故事呈现在球场之上。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： HV1906-010
扬尼斯风范
整版图案从扬尼斯的希腊经典传承中汲取灵感，几何图案的创意源于其家乡的标志性艺术和建筑。反向耐克勾标志，旨在向扬尼斯的经典篮球鞋致敬。
保持干爽，整装待发
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
赛场舒适体验
轻盈面料，顺滑亲肤。 弹性腰部搭配内置抽绳，缔造稳固贴合感。
安心收纳
插手口袋和额外实用拉链口袋，可供收纳钥匙、卡片和其他基本物品，打造赛后活动的理想之选。
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
