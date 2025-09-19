 
Giannis DNA Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球短裤 - 黑/煤黑/黑

Giannis DNA

Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球短裤

Giannis DNA Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球短裤采用导湿速干技术，图案设计灵感源自扬尼斯·阿德托昆博的希腊经典传承，将扬尼斯的传奇故事呈现在球场之上。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： HV1906-010

Giannis DNA

Giannis DNA Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球短裤采用导湿速干技术，图案设计灵感源自扬尼斯·阿德托昆博的希腊经典传承，将扬尼斯的传奇故事呈现在球场之上。

扬尼斯风范

整版图案从扬尼斯的希腊经典传承中汲取灵感，几何图案的创意源于其家乡的标志性艺术和建筑。反向耐克勾标志，旨在向扬尼斯的经典篮球鞋致敬。

保持干爽，整装待发

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

赛场舒适体验

轻盈面料，顺滑亲肤。 弹性腰部搭配内置抽绳，缔造稳固贴合感。

安心收纳

插手口袋和额外实用拉链口袋，可供收纳钥匙、卡片和其他基本物品，打造赛后活动的理想之选。

产品细节

  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： HV1906-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。