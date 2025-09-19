Giannis DNA

¥409 ¥449

Giannis DNA Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球短裤采用导湿速干技术，图案设计灵感源自扬尼斯·阿德托昆博的希腊经典传承，将扬尼斯的传奇故事呈现在球场之上。

扬尼斯风范

整版图案从扬尼斯的希腊经典传承中汲取灵感，几何图案的创意源于其家乡的标志性艺术和建筑。反向耐克勾标志，旨在向扬尼斯的经典篮球鞋致敬。

保持干爽，整装待发

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

赛场舒适体验

轻盈面料，顺滑亲肤。 弹性腰部搭配内置抽绳，缔造稳固贴合感。

安心收纳

插手口袋和额外实用拉链口袋，可供收纳钥匙、卡片和其他基本物品，打造赛后活动的理想之选。