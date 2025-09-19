Giannis
Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球上衣
18% 折让
Giannis Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球上衣采用无袖设计，灵感源自扬尼斯挚爱的赛前热身造型。该上衣质感顺滑且富有弹性，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，专注比赛，彰显 MVP 风范。
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： HV1917-010
Giannis
18% 折让
Giannis Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球上衣采用无袖设计，灵感源自扬尼斯挚爱的赛前热身造型。该上衣质感顺滑且富有弹性，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，专注比赛，彰显 MVP 风范。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性针织面料随行而动，顺滑舒适
产品细节
- “FREAK-ish hard work”（异于常人的努力）梭织标签
- 72% 聚酯纤维/18% 莱赛尔纤维/10% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑
- 款式： HV1917-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。