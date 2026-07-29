Giannis Freak 8 EP

¥799

尽管天赋出众，扬尼斯依然热爱刻苦训练。篮球天赋固然出众，但他始终相信，唯有不断努力才能不断进步。正是这份对训练的热爱，造就了 Giannis Freak 8 EP 耐克字母哥男子篮球鞋。回弹出众的 ReactX 泡棉中底搭配扬尼斯系列标志性的抓地外底设计，助力渴望每天进步 1% 的球员不断精进。当你准备好掌控比赛时，Giannis Freak 8 将随时待命。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

出色回弹，果断进攻 轻盈 ReactX 泡棉中底提供出色回弹效果，助你在球场爆发力量，直攻篮框。与前代 React 泡棉相比，ReactX 泡棉的能量回馈高出 13%。 动中制胜 灵感源自“胜利之翼”的泡棉包覆结构，带来出色的包覆感，助你轻松施展欧洲步。 稳控全场 从急停减速到低位轴心转身，扬尼斯系列标志性的抓地外底设计提供出色抓地力，助你从容完成球场上的变向。