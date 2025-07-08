 
Giannis Immortality 4 耐克字母哥大童篮球鞋 - 浅卡其/石膏色/荷兰橙/白色

Giannis Immortality 4

耐克字母哥大童篮球鞋

28% 折让
浅卡其/石膏色/荷兰橙/白色
白色/金属色/黑

攻防两端，游刃有余。扭转赛局，可是扬尼斯的拿手好戏。Giannis Immortality 4 耐克字母哥大童篮球鞋是扬尼斯系列经典鞋款，让你所到之处，皆留印记。中底匠心泡绵结合强劲抓地设计，助你稳控全场，发挥上佳比赛表现。鞋面采用轻盈透气材料，塑就舒适佳选，无论是与好友一起训练，还是与球队一起为胜利而战，皆可让你自如驾驭。


  • 显示颜色： 浅卡其/石膏色/荷兰橙/白色
  • 款式： FZ6734-200

Giannis Immortality 4

28% 折让

攻防两端，游刃有余。扭转赛局，可是扬尼斯的拿手好戏。Giannis Immortality 4 耐克字母哥大童篮球鞋是扬尼斯系列经典鞋款，让你所到之处，皆留印记。中底匠心泡绵结合强劲抓地设计，助你稳控全场，发挥上佳比赛表现。鞋面采用轻盈透气材料，塑就舒适佳选，无论是与好友一起训练，还是与球队一起为胜利而战，皆可让你自如驾驭。

驾驭多种地面

多向抓地设计，铸就驾驭室内硬木球场所需的出色抓地力，亦可让你在户外场地自信控场。

灵活畅动，掌控自如

内置包覆系统与鞋带巧妙结合，塑就出众稳定性和锁定贴合感。

轻盈透气

织物鞋面，缔造出众透气性。

出众支撑

后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

其他细节

  • 外底橡胶向上延伸，缔造出众耐穿性
  • 鞋头区域加固设计，提供出众包覆，助你自如切入，灵活畅动

产品细节

  • 经典鞋带
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 浅卡其/石膏色/荷兰橙/白色
  • 款式： FZ6734-200

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