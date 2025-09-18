Giannis Immortality 4

¥269 ¥429 37% 折让

让未来全明星球员穿上 Giannis Immortality 4 耐克字母哥幼童易穿脱运动鞋，无需系带，在比赛中秀出个性风采。轻盈透气设计，令未来 MVP 畅享酷爽迅疾。匠心泡绵缓震配置搭配适合多种地面的强劲抓地设计，助力轻松驾驭室内和户外球场。弹性鞋带和魔术贴粘扣式固定带，便于孩子们轻松穿脱，调节至合适的锁定贴合感，缔造属于自己的传奇。

便于穿脱

弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带和后跟提拉设计，便于孩子们轻松穿脱，调节至合适的锁定贴合感。

流畅动作

后跟添加衬垫，塑就出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

轻松迈步

多向抓地设计，赋予孩子们出色控制力，助力自信驾驭室内和户外地面。

酷爽非凡，助力应战

透气织物鞋面，在比赛时帮助稚嫩双足保持干爽。耐克勾标志刺绣细节，让孩子在球场内外尽显个性魅力。