Giannis Immortality 4
耐克字母哥幼童易穿脱运动鞋
让未来全明星球员穿上 Giannis Immortality 4 耐克字母哥幼童易穿脱运动鞋，无需系带，在比赛中秀出个性风采。轻盈透气设计，令未来 MVP 畅享酷爽迅疾。匠心泡绵缓震配置搭配适合多种地面的强劲抓地设计，助力轻松驾驭室内和户外球场。弹性鞋带和魔术贴粘扣式固定带，便于孩子们轻松穿脱，调节至合适的锁定贴合感，缔造属于自己的传奇。
- 显示颜色： 爆炸绿黄/透明粉/铁灰
- 款式： FZ6733-304
便于穿脱
弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带和后跟提拉设计，便于孩子们轻松穿脱，调节至合适的锁定贴合感。
流畅动作
后跟添加衬垫，塑就出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
轻松迈步
多向抓地设计，赋予孩子们出色控制力，助力自信驾驭室内和户外地面。
酷爽非凡，助力应战
透气织物鞋面，在比赛时帮助稚嫩双足保持干爽。耐克勾标志刺绣细节，让孩子在球场内外尽显个性魅力。
产品细节
- 弹性鞋带
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
