Giannis Immortality 4 EP

¥369 ¥599 38% 折让

Giannis Immortality 4 EP 耐克字母哥男子篮球鞋专为球技精湛、魅力非凡的球员设计。后跟形状简约利落且支撑力出众，结合匠心抓地底纹，助你全力以赴改变赛局。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

别致后跟，有力支撑 后跟形状简约利落，鞋口采用加垫设计，在急停时提供出色支撑。 出众舒适度 抓地底纹设计符合扬尼斯的要求，助你和这位希腊怪才在疾速切入和驰骋时畅享出众场地感和灵活性。 灵活畅动，掌控自如 内置包覆系统，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。